Участники преступной группы разоблачили в Кировоградской
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 марта. УНН. Оперативники Кировоградского областного управления полиции разоблачили участников преступной группы с признаками организованности. Об этом сообщил руководитель ГУ ЧП в области Сергей Кондрашенко на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.
"В группу входили 8 человек, все ранее судимые за разбойные нападения, грабежи, незаконное хранение оружия и наркотиков. На этот раз за несколько месяцев преступной деятельности лица "смогли" совершить ряд разбоев и краж на территории четырех областей. Организатором группы выступил 30-летний уроженец Кировоградщины, который даже во время пребывания в тюрьме "зарабатывал" себе деньги телефонными мошенничествами. После освобождения, соответственно, собрал компанию, вместе с которой совершал тяжкие преступления. Таким образом злоумышленникам удалось "разжиться" на сумму, достигает более двух миллионов гривен. Среди похищенного имущества наличные, бытовая и оргтехника, часы, золотые изделия ", - сообщили в полиции.
Во время обысков у подозреваемых изъято оружие и боеприпасы, перчатки и маски, личные вещи потерпевших. Арестованы пять автомобилей, в том числе представительского класса, добавили в полиции.
По этим фактам возбуждено уголовное производство.
Напомним, 30 марта противоправную деятельность организованной преступной группы пресекли правоохранители .