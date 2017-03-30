Участники преступной группы разоблачили в Кировоградской

"В группу входили 8 человек, все ранее судимые за разбойные нападения, грабежи, незаконное хранение оружия и наркотиков. На этот раз за несколько месяцев преступной деятельности лица "смогли" совершить ряд разбоев и краж на территории четырех областей. Организатором группы выступил 30-летний уроженец Кировоградщины, который даже во время пребывания в тюрьме "зарабатывал" себе деньги телефонными мошенничествами. После освобождения, соответственно, собрал компанию, вместе с которой совершал тяжкие преступления. Таким образом злоумышленникам удалось "разжиться" на сумму, достигает более двух миллионов гривен. Среди похищенного имущества наличные, бытовая и оргтехника, часы, золотые изделия ", - сообщили в полиции.

Во время обысков у подозреваемых изъято оружие и боеприпасы, перчатки и маски, личные вещи потерпевших. Арестованы пять автомобилей, в том числе представительского класса, добавили в полиции.

По этим фактам возбуждено уголовное производство.

Напомним, 30 марта противоправную деятельность организованной преступной группы пресекли правоохранители .