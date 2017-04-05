Учасників наркобанди взяли під варту на Кіровоградщині

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. За клопотанням прокуратури області трьом учасникам організованої злочинної групи, які займались вирощуванням нарковмісних речовин з подальшим збутом на території всієї країни, обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.

“Вказаним особам оголошено про підозру за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.2 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України”, — сказано в повідомленні.

Йдеться про злочинне угрупування, яке діяло на території Голованівського району. Наркотичні рослини підозрювані вирощували у заздалегідь виготовлених теплицях на території приватного домоволодіння. На території цього ж домоволодіння відбувалась сушка та пакування наркотиків для подальшого збуту на території України.

Під час проведення обшуків правоохоронцями було виявлено та вилучено рекордну кількість нарковмісних речовин, а саме понад 5 тонн марихуани вартістю понад 15 млн грн, обладнання для виготовлення та пакування наркотичних сумішей, наркотичні речовини іноземного виробництва. Під час обшуку також було вилучено арсенал зброї — гвинтівки, револьвер, пістолети травматичної дії, гранати РГД-5, набої калібру 5,45 та 7,62.

Нагадаємо, у квітні міжнародний поштовий канал контрабанди ЛСД ліквідувала на Чернігівщині Служба безпеки України.

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