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Участников наркобанды взяли под стражу в Кировоградской области

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. По ходатайству прокуратуры области трем участникам организованной преступной группировки, которые занимались выращиванием наркосодержащих веществ с последующим сбытом на территории всей страны, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.

“Указанным лицам объявлено о подозрении по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.2 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины”, — сказано в сообщении.

Речь идет о преступной группировке, которая действовала на территории Голованевского района. Наркотические растения подозреваемые выращивали в заранее подготовленных теплицах на территории частного домовладения. На территории этого же домовладения происходила сушка и упаковка наркотиков для дальнейшего сбыта на территории Украины.

При проведении обысков правоохранителями было обнаружено и изъято рекордное количество наркосодержащих веществ, а именно более 5 тонн марихуаны стоимостью более 15 млн грн, оборудование для изготовления и упаковки наркотических смесей, наркотические вещества иностранного производства. Во время обыска также были изъяты арсенал оружия — винтовки, револьвер, пистолеты травматического действия, гранаты РГД-5, патроны калибра 5,45 и 7,62.

Напомним, в апреле международный почтовый канал контрабанды ЛСД ликвидировала в Черниговской области Служба безопасности Украины.

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