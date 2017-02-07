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Учасників "ДНР" та "ЛНР" заочно судитимуть на Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Запоріжжі заочно судитимуть учасників терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Учасників "ДНР" та "ЛНР" заочно судитимуть на Запоріжжі

Так, до суду направлено обвинувальний акт щодо жителя Бердянського району, який в січні 2015 року став учасником одного з незаконних озброєних воєнізованих підрозділів терористичної організації “Донецька народна республіка” — танкового підрозділу “МО ДНР Южное Направление”, та приймав активну участь у бойових зіткненнях з підрозділами Збройних сил України, у тому числі в районі населеного пункту Широкине Донецької області.

Окрім того, вказана особа здійснювала через мережу інформаторів на території Бердянського району збір розвідувальної інформації військового характеру щодо чисельності, місць дислокації, озброєння та військової техніки ЗС України, які тимчасово базувались на цій території.

Також прокуратурою області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця Бердянська, колишнього кандидата в мери цього міста, який весною 2014 року виїхав на територію Луганської області, де вступив, а надалі очолив незаконне озброєне формування “Свердловський козацький полк” терористичної організації “Луганська народна республіка”, отримавши позивний “Узбек”.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації).

Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово непідконтрольній українській владі території, судитимуть їх заочно.

За вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Як повідомляв УНН, на Луганщині судитимуть бойовика “ЛНР”.

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