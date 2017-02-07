Участников "ДНР" и "ЛНР" будут заочно судить в Запорожской области

Так, в суд направлено обвинительное заключение в отношении жителя Бердянского района, который в января 2015 года стал участником одного из незаконных вооруженных военизированных подразделений террористической организации "Донецкая народная республика" - танкового подразделения "МО ДНР Южное Направление", и принимал активное участие в боевых столкновениях с подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе в районе населенного пункта Широкино Донецкой области.

Кроме того, указанное лицо осуществляло через сеть информаторов на территории Бердянского района сбор разведывательной информации военного характера по численности, мест дислокации, вооружения и военной техники ВС Украины, которые временно базировались на этой территории.

Также прокуратурой области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Бердянска, бывшего кандидата в мэры этого города, который весной 2014 года выехал на территорию Луганской области, где поступил, а в дальнейшем возглавил незаконное вооруженное формирование "Свердловский казацкий полк" террористической организации "Луганская народная республика ", получив позывной "Узбек".

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации).

Поскольку подозреваемые находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории, судить их будут заочно.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как сообщал УНН, в Луганской области будут судить боевика "ЛНР".