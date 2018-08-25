Учасників акції на честь річниці “Демонстрації сімох” затримали на Красній площі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У РФ на Красній площі співробітники поліції затримали Сергія Шарова-Делоне, Анну Красовицьку і Леоніда Гозмана, учасників акції, присвяченій п’ятдесятиріччю “Демонстрації сімох”. Про це ОВД-Инфо повідомив Шаров-Делоне, передає УНН.
За інформацією видання, затримані перебувають в УВС “Китай-Город”.
Крім того, Красовицька написала на своїй сторінці у Facebook, що її затримали за плакат “Свободу Сенцову”.
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Видання зазначає, що всього у зустрічі, присвяченій пам’яті демонстрації 1968, брало участь близько 50 осіб.
Нагадаємо, демонстрація 25 серпня 1968, також звана “демонстрація сімох” — одна з найбільш значущих акцій радянських дисидентів. Була проведена на Красній площі і висловлювала протест проти введення в Чехословацьку Соціалістичну Республіку військ СРСР та інших країн Варшавського договору, виробленого в ніч з 20 на 21 серпня для припинення суспільно-політичних реформ у Чехословаччині, які отримали назву Празької весни.