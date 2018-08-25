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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участников акции в честь годовщины "Демонстрации семерых" задержали на Красной площади

Киев • УНН

 • 9244 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В РФ на Красной площади сотрудники полиции задержали Сергея Шарова-Делоне, Анну Красовицкую и Леонида Гозмана, участников акции, посвященной пятидесятилетию "Демонстрации семерых". Об этом ОВД-Инфо сообщил Шаров-Делоне, передает УНН.

Участников акции в честь годовщины "Демонстрации семерых" задержали на Красной площади

По информации издания, задержанные находятся в ОВД "Китай-Город".

Кроме того, Красовицкая написала на своей странице в Facebook, что ее задержали за плакат "Свободу Сенцову".

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Издание отмечает, что всего во встрече, посвященной памяти демонстрации 1968 года, участвовало около 50 человек.

Напомним, демонстрация 25 августа 1968 года, также называемая "демонстрация семерых" - одна из наиболее значимых акций советских диссидентов. Была проведена на Красной площади и выражала протест против введения в Чехословацкую Социалистическую Республику войск СССР и других стран Варшавского договора, произведенного в ночь с 20 на 21 августа для прекращения общественно-политических реформ в Чехословакии, получивших название Пражской весны.

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