Учасники ЗНО-2017 отримають сьогодні повідомлення про місце та час тестування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2017 року, всі учасники ЗНО-2017 отримають запрошення-перепустки із зазначенням місця та часу тестування з обраних ними навчальних предметів. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.
Зазначається, що відповідні повідомлення будуть розміщені на інформаційних сторінках усіх учасників на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
“Також ці дані будуть доступні в мобільному додатку "Моє ЗНО“, який був запущений у березні цього року, щоб учасники оцінювання завжди могли переглянути розклад тестування та його результати”, — додали в прес-службі.
Доступ до персональної сторінки на сайті УЦОЯО та додатку “Моє ЗНО” здійснюється за номером сертифіката ЗНО та пін-кодом, зазначеним у ньому.
Учасникам ЗНО потрібно самостійно роздрукувати запрошення-перепустку.
Також в прес-службі зазначили, якщо учасник з технічних причин не отримає запрошення 28 квітня, йому потрібно звернутися на гарячу лінію УЦОЯО за номером
Як повідомляв УНН, найбільше випускників складатимуть цього року ЗНО з історії України.