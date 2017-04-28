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Учасники ЗНО-2017 отримають сьогодні повідомлення про місце та час тестування

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2017 року, всі учасники ЗНО-2017 отримають запрошення-перепустки із зазначенням місця та часу тестування з обраних ними навчальних предметів. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.

Учасники ЗНО-2017 отримають сьогодні повідомлення про місце та час тестування

Зазначається, що відповідні повідомлення будуть розміщені на інформаційних сторінках усіх учасників на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

“Також ці дані будуть доступні в мобільному додатку "Моє ЗНО“, який був запущений у березні цього року, щоб учасники оцінювання завжди могли переглянути розклад тестування та його результати”, — додали в прес-службі.

Доступ до персональної сторінки на сайті УЦОЯО та додатку “Моє ЗНО” здійснюється за номером сертифіката ЗНО та пін-кодом, зазначеним у ньому.

Учасникам ЗНО потрібно самостійно роздрукувати запрошення-перепустку.

Також в прес-службі зазначили, якщо учасник з технічних причин не отримає запрошення 28 квітня, йому потрібно звернутися на гарячу лінію УЦОЯО за номером (044) 486-09-62 або до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Як повідомляв УНН, найбільше випускників складатимуть цього року ЗНО з історії України.

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