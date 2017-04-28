Участники ВНО-2017 получат сегодня сообщение о месте и времени тестирования
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня, 28 апреля 2017 года, все участники ВНО-2017 получат приглашения-пропуска с указанием места и времени тестирования из выбранных ими учебных предметов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МОН.
Отмечается, что соответствующие сообщения будут размещены на информационных страницах всех участников на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
"Также эти данные будут доступны в мобильном приложении "Моё ВНО", который был запущен в марте этого года, чтобы участники оценивания всегда могли посмотреть расписание тестирования и его результаты", - добавили в пресс-службе.
Доступ к персональной странице на сайте УЦОКО и приложения "Моё ВНО" осуществляется по номеру сертификата ВНО и пин-кодом, указанным в нем.
Участникам ВНО нужно самостоятельно распечатать приглашение-пропуск.
Также в пресс-службе отметили, если участник по техническим причинам не получит приглашение 28 апреля, ему нужно обратиться на горячую линию УЦОКО по телефону
Как сообщал УНН, больше выпускников будут сдавать в этом году ВНО по истории Украины.