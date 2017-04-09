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Учасники “Євробачення-2017” заговорили українською

Київ • УНН

 • 13924 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У мережі з’явилося відео, в якому представники країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2017” вимовляють різні фрази українською мовою. Відео було опубліковано на офіційному каналі YouTube пісенного конкурсу, передає УНН.

“Джамала виграла Євробачення в минулому році в Стокгольмі запросивши конкурс цього року у травні до Києва. Наскільки добре учасники цього року підготувалися для України? Настав час дізнатися деякі фрази українською! Ми вибрали три речення, щоб вони почали підготовку”, — йдеться в описі до відео.

Так, учасників попросили сказати українською “До зустрічі в Києві”, “Ласкаво просимо на Євробачення” та “Привіт, мене звати..”.

Не зважаючи на складнощі у вимові, всі учасники поставилися до такої розваги позитивно і з посмішкою.

Як повідомляв УНН, на всі події пісенного конкурсу “Євробачення” до України приїде близько 20 тис. іноземних гостей.

Українські Національні Новини

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