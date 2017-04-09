Учасники “Євробачення-2017” заговорили українською
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У мережі з’явилося відео, в якому представники країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2017” вимовляють різні фрази українською мовою. Відео було опубліковано на офіційному каналі YouTube пісенного конкурсу, передає УНН.
“Джамала виграла Євробачення в минулому році в Стокгольмі запросивши конкурс цього року у травні до Києва. Наскільки добре учасники цього року підготувалися для України? Настав час дізнатися деякі фрази українською! Ми вибрали три речення, щоб вони почали підготовку”, — йдеться в описі до відео.
Так, учасників попросили сказати українською “До зустрічі в Києві”, “Ласкаво просимо на Євробачення” та “Привіт, мене звати..”.
Не зважаючи на складнощі у вимові, всі учасники поставилися до такої розваги позитивно і з посмішкою.
Як повідомляв УНН, на всі події пісенного конкурсу “Євробачення” до України приїде близько 20 тис. іноземних гостей.