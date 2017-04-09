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Участники "Евровидения-2017" заговорили на украинском

Участники "Евровидения-2017" заговорили на украинском

Киев  •  УНН

 • 13922 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В сети появилось видео, в котором представители стран-участниц международного песенного конкурса "Евровидение-2017" произносят разные фразы на украинском языке. Видео было опубликовано на официальном канале YouTube песенного конкурса, передает УНН.

"Джамала выиграла Евровидение в прошлом году в Стокгольме пригласив конкурс в этом году в мае в Киев. Насколько хорошо участники этого года подготовились для Украины? Пришло время узнать некоторые фразы на украинском! Мы выбрали три предложения, чтобы они начали подготовку ", - говорится в описании к видео.

Так, участников попросили сказать украинский "До встречи в Киеве", "Добро пожаловать на Евровидение" и "Привет, меня зовут ..".

Несмотря на трудности в произношении, все участники отнеслись к такому развлечению положительно и с улыбкой.

Как сообщал УНН, на все события песенного конкурса "Евровидение" в Украину приедет около 20 тыс. Иностранных гостей .

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