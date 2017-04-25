Учасники візиту до Сирії визнали, що їх використали росіяни – В.Ар’єв

“Президент ПАРЄ Аграмунт повідомив що в п’ятницю зробить заяву щодо свого статусу внаслідок візиту до Ассада. Учасники візиту визнали, що їх використали росіяни, які маніпулювали ними, і визнали що цей візит завдав великої шкоди ПАРЄ”, — відзначив В.Ар’єв.

Також він привітав колег із делегації в ПАРЄ.

“Спільно ми завдали нищівного удару по позиціям Росії в ПАРЄ. Тепер РФ має в Раді Європи токсичний імідж для співпраці. Коли ми працюємо разом — перемагаємо!” — написав він.

Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку президента ПАРЄ.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.