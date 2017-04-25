Участники визита в Сирию признали, что их использовали россияне - В.Арьев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36435 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101102 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153817 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115363 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115893 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112190 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104043 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103500 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Участники визита в Сирию признали, что их использовали россияне - В.Арьев

Участники визита в Сирию признали, что их использовали россияне - В.Арьев

Киев  •  УНН

 • 11702 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Во время слушания в ПАСЕ участники визита в Сирию признали, что их использовали россияне. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины Владимир Арьев, передает УНН.

“Президент ПАСЕ Аграмунт сообщил, что в пятницу сделает заявление относительно своего статуса в результате визита в Ассада. Участники визита признали, что их использовали россияне, манипулировали ими, и признали, что этот визит нанес большой вред ПАСЕ”, — отметил В.Арьев.

Также он поздравил коллег по делегации в ПАСЕ.

“Совместно мы нанесли сокрушительный удар по позициям России в ПАСЕ. Теперь РФ в Совете Европы токсический имидж для сотрудничества. Когда мы работаем вместе — побеждаем!” — написал он.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунт посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.

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