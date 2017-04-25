Участники визита в Сирию признали, что их использовали россияне - В.Арьев

“Президент ПАСЕ Аграмунт сообщил, что в пятницу сделает заявление относительно своего статуса в результате визита в Ассада. Участники визита признали, что их использовали россияне, манипулировали ими, и признали, что этот визит нанес большой вред ПАСЕ”, — отметил В.Арьев.

Также он поздравил коллег по делегации в ПАСЕ.

“Совместно мы нанесли сокрушительный удар по позициям России в ПАСЕ. Теперь РФ в Совете Европы токсический имидж для сотрудничества. Когда мы работаем вместе — побеждаем!” — написал он.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунт посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.