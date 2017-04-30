Учасники від Швеції, Грузії та Австралії провели у Києві перші репетиції до Євробачення

“Тривають перші репетиції артистів! Знайомство зі сценою у Києві учасників від Швеції, Грузії та Австралії на фото від eurovision.tv”, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вчора до Києва прибули перші учасники Євробачення.

Як повідомляв УНН, до Євробачення у Twitter з’явилися ексклюзивні emoji.