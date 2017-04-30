Учасники від Швеції, Грузії та Австралії провели у Києві перші репетиції до Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Учасники від Швеції, Грузії та Австралії провели в Києві перші репетиції до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення”. Фото розміщені на сторінці Facebook конкурсу, передає УНН.
“Тривають перші репетиції артистів! Знайомство зі сценою у Києві учасників від Швеції, Грузії та Австралії на фото від eurovision.tv”, — йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яким буде Євробачення-2017 та як Україна готується до цієї події
Нагадаємо, вчора до Києва прибули перші учасники Євробачення.
Як повідомляв УНН, до Євробачення у Twitter з’явилися ексклюзивні emoji.