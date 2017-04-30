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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Учасники від Швеції, Грузії та Австралії провели у Києві перші репетиції до Євробачення

Київ • УНН

 • 24886 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Учасники від Швеції, Грузії та Австралії провели в Києві перші репетиції до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення”. Фото розміщені на сторінці Facebook конкурсу, передає УНН.

Учасники від Швеції, Грузії та Австралії провели у Києві перші репетиції до Євробачення

“Тривають перші репетиції артистів! Знайомство зі сценою у Києві учасників від Швеції, Грузії та Австралії на фото від eurovision.tv”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яким буде Євробачення-2017 та як Україна готується до цієї події

Нагадаємо, вчора до Києва прибули перші учасники Євробачення.

Як повідомляв УНН, до Євробачення у Twitter з’явилися ексклюзивні emoji.

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