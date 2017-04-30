Участники от Швеции, Грузии и Австралии провели в Киеве первые репетиции к Евровидению
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Участники от Швеции, Грузии и Австралии провели в Киеве первые репетиции к международному песенному конкурсу “Евровидение”. Фото размещены на странице Facebook конкурса, передает УНН.
"Продолжаются первые репетиции артистов! Знакомство со сценой в Киеве участников от Швеции, Грузии и Австралии на фото от eurovision.tv", - говорится в сообщении.
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Напомним, вчера в Киев прибыли первые участники Евровидения.
Как сообщал УНН, к Евровидению в Twitter появились эксклюзивные emoji.