Участники от Швеции, Грузии и Австралии провели в Киеве первые репетиции к Евровидению

"Продолжаются первые репетиции артистов! Знакомство со сценой в Киеве участников от Швеции, Грузии и Австралии на фото от eurovision.tv", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким будет Евровидение-2017 и как Украина готовится к этому событию

Напомним, вчера в Киев прибыли первые участники Евровидения.

Как сообщал УНН, к Евровидению в Twitter появились эксклюзивные emoji.