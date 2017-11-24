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Учасники саміту СхП виступили за "відкрите небо" ЄС з Україною

Київ • УНН

 • 15689 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Учасники саміту Східного партнерства закликали в найкоротші строки укласти Угоду про спільний авіаційний простір ЄС з Україною. Про це йдеться в тексті підсумкової декларації саміту, передає УНН.

"З огляду на важливість взаємозв'язків, учасники поділяють думку про те, що кращі і безпечніші зв'язки надають нові можливості для розвитку і забезпечують більш тісне спілкування і обмін між Європейським Союзом і країнами-партнерами і самими партнерами", - сказано в декларації.

"Грунтуючись на позитивному впливі угод про спільний авіаційний простір з Грузією і Республікою Молдова, учасники саміту нагадали про важливість укладення Угоди про спільний авіаційний простір з Україною в найкоротші терміни, а також висловлюють підтримку якнайшвидшого завершення переговорів про такі угоди з Вірменією і Азербайджаном", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНН, 14 січня 2016 року набув чинності договір між Україною і США про "відкрите небо".

Українські Національні Новини

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