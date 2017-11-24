Учасники саміту СхП виступили за "відкрите небо" ЄС з Україною

"З огляду на важливість взаємозв'язків, учасники поділяють думку про те, що кращі і безпечніші зв'язки надають нові можливості для розвитку і забезпечують більш тісне спілкування і обмін між Європейським Союзом і країнами-партнерами і самими партнерами", - сказано в декларації.

"Грунтуючись на позитивному впливі угод про спільний авіаційний простір з Грузією і Республікою Молдова, учасники саміту нагадали про важливість укладення Угоди про спільний авіаційний простір з Україною в найкоротші терміни, а також висловлюють підтримку якнайшвидшого завершення переговорів про такі угоди з Вірменією і Азербайджаном", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНН, 14 січня 2016 року набув чинності договір між Україною і США про "відкрите небо".