Учасники саміту СхП виступили за "відкрите небо" ЄС з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Учасники саміту Східного партнерства закликали в найкоротші строки укласти Угоду про спільний авіаційний простір ЄС з Україною. Про це йдеться в тексті підсумкової декларації саміту, передає УНН.
"З огляду на важливість взаємозв'язків, учасники поділяють думку про те, що кращі і безпечніші зв'язки надають нові можливості для розвитку і забезпечують більш тісне спілкування і обмін між Європейським Союзом і країнами-партнерами і самими партнерами", - сказано в декларації.
"Грунтуючись на позитивному впливі угод про спільний авіаційний простір з Грузією і Республікою Молдова, учасники саміту нагадали про важливість укладення Угоди про спільний авіаційний простір з Україною в найкоротші терміни, а також висловлюють підтримку якнайшвидшого завершення переговорів про такі угоди з Вірменією і Азербайджаном", - йдеться в документі.
Як повідомляв УНН, 14 січня 2016 року набув чинності договір між Україною і США про "відкрите небо".