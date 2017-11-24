Участники саммита ВП выступили за "открытое небо" ЕС с Украиной

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5526 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6637 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84498 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77022 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90140 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120716 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115770 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146076 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107434 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 108848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Участники саммита ВП выступили за "открытое небо" ЕС с Украиной

Участники саммита ВП выступили за "открытое небо" ЕС с Украиной

Киев  •  УНН

 • 15674 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Участники саммита Восточного партнерства призвали в кратчайшие строки заключить Соглашение об общем авиационном пространстве ЕС с Украиной. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита, передает УНН.

"Учитывая важность взаимосвязей, участники разделяют мнение о том, что лучшие и безопасные транспортные связи предоставляют новые возможности для развития и обеспечивают более тесное общение и обмен между Европейским Союзом и странами-партнерами и самими партнерами", - сказано в декларации.

"Основываясь на положительном влиянии соглашений об общем авиационном пространстве с Грузией и Республикой Молдова, участники саммита напомнили о важности заключения Соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной в кратчайшие сроки, а также выражают поддержку скорейшему завершению переговоров о таких соглашениях с Арменией и Азербайджаном", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, 14 января 2016 года вступил в силу договор между Украиной и США об "открытом небе".

Украинские Национальные Новости

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