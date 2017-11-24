Участники саммита ВП выступили за "открытое небо" ЕС с Украиной

"Учитывая важность взаимосвязей, участники разделяют мнение о том, что лучшие и безопасные транспортные связи предоставляют новые возможности для развития и обеспечивают более тесное общение и обмен между Европейским Союзом и странами-партнерами и самими партнерами", - сказано в декларации.

"Основываясь на положительном влиянии соглашений об общем авиационном пространстве с Грузией и Республикой Молдова, участники саммита напомнили о важности заключения Соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной в кратчайшие сроки, а также выражают поддержку скорейшему завершению переговоров о таких соглашениях с Арменией и Азербайджаном", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, 14 января 2016 года вступил в силу договор между Украиной и США об "открытом небе".