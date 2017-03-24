Учасники проекту "Країна успішного бізнесу" побували в гостях у WOG
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У вересні 2016 року у рамках проекту "Країна успішного бізнесу" (КУБ) було започатковано платформу ІнКУБатор для підприємців України. Передостання зустріч ІнКУБатору була проведена зовсім у новому форматі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані організаторів.
Так, усіх учасників було запрошено на зустріч до великих, успішних і сучасних компаній, де вони мали змогу поспілкуватися з топ-менеджерами та познайомитися з бізнес-процесами компаній.
16 березня учасники відвідали компанію WOG, де отримали знання в області розширення ринків на прикладі розвитку мережі кафе WOG. Своїм досвідом ділилися керівник управління громадського харчування Максим П'ятаков та директор з роздрібних продажів Денис Кудін. Після теоретичної частини учасники відвідали кафе WOG та спробували фірмову каву від бренду.