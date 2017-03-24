Участники проекта "Страна успешного бизнеса" побывали в гостях у WOG
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В сентябре 2016 года в рамках проекта "Страна успешного бизнеса" (СУБ) была основана платформа ИнКУБатор для предпринимателей Украины. Предпоследняя встреча ИнКУБатора была проведена в новом формате. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные организаторов.
Так, всех участников пригласили на встречу в крупные, успешные и современные компании, где они имели возможность пообщаться с топ-менеджерами и познакомиться с бизнес-процессами компаний.
16 марта участники посетили компанию WOG, где получили знания в области расширения рынков на примере развития сети кафе WOG. Своим опытом делились руководитель управления общественного питания Максим Пятаков и директор по розничным продажам Денис Кудин. После теоретической части участники посетили кафе WOG и попробовали фирменное кофе от бренда.