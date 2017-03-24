Участники проекта "Страна успешного бизнеса" побывали в гостях у WOG

Так, всех участников пригласили на встречу в крупные, успешные и современные компании, где они имели возможность пообщаться с топ-менеджерами и познакомиться с бизнес-процессами компаний.

16 марта участники посетили компанию WOG, где получили знания в области расширения рынков на примере развития сети кафе WOG. Своим опытом делились руководитель управления общественного питания Максим Пятаков и директор по розничным продажам Денис Кудин. После теоретической части участники посетили кафе WOG и попробовали фирменное кофе от бренда.