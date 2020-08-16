Учасники маршу в Мінську попрямували до Будинку уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сотні тисяч людей, які зібралися з біло-червоно-білими прапорами біля стели "Мінськ - місто-герой", тепер рухаються в сторону проспекту Незалежності та до уряду Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на білоруське відділення Радіо Свобода.
Люди тримають різні плакати: "Поверни моє місто!", "Трибунал", "Єрмошина - на Окрестина", "Вимкни БТ", "Свєта - наш президент", "Свободу політв'язням!" та інші загальні гасла нинішніх протестів.
Як кажуть демонстранти в розмові з журналістами, подальший шлях - до Будинку уряду. Спочатку саме там планували проведення мітингу, але площу раптово зайняли прихильники Олександра Лукашенка.
Проспект Переможців повністю закритий, люди виходять на всю ширину проїжджої частини.
За даними журналістів, на вулицях, прилеглих до проспекту Незалежності, зокрема на Червоноармійській та Ульяновської, багато спецтехніки, близько двох десятків автозаводів і водометів.