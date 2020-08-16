Участники марша в Минске направились к Дому правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Сотни тысяч людей, собравшихся с бело-красно-белыми флагами у стелы “Минск — город-герой”, теперь движутся в сторону проспекта Независимости и к правительству Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на беларусское отделение Радио Свобода.
Люди держат разные плакаты: “Верни мой город!”, “Трибунал”, “Ермошина — на Окрестина”, “Выключи БТ”, “Света — наш президент”, “Свободу политзаключенным!” и другие общие лозунги нынешних протестов.
Как говорят демонстранты в разговоре с журналистами, дальнейший путь — к Дому правительства. Изначально именно там планировали проведение митинга, но площадь внезапно заняли сторонники Александра Лукашенко.
Проспект Победителей полностью закрыт, люди выходят на всю ширину проезжей части.
По данным журналистов, на улицах, прилегающих к проспекту Независимости, в частности на Красноармейской и Ульяновской, много спецтехники, около двух десятков автозаводов и водомётов.