Учасники київського маршу солідарності з білоруським народом рушили до посольства
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Учасники маршу солідарності з білоруським народом, що відбувається сьогодні у Києві, рушили до посольства Республіки Беларусь, повідомляє УНН.
На Михайлівській площі відбулося віче солідарності з білоруським народом, після чого активісти сформували колону і рушили на вулицю Михайла Коцюбинського, до Посольства Білорусі в Україні.
Учасники акції вигукують гасла: ”Свободу політв'язням!”, ”Віримо, Можемо. Переможемо!”, ”Живе Білорусь!”.
Також у Києві відбувається автопробіг на підтримку акцій протесту у сусідній державі. Більше десятка авто, прикрашені біло-червоними національними кольорами Білорусі, їдуть центральною частиною міста
Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту проти офіційних результатів виборів.
В Києві люди вже неодноразово виходили до посольства сусідньої країни аби висловити солідарність з мітингувальниками.