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Учасники київського маршу солідарності з білоруським народом рушили до посольства

Учасники київського маршу солідарності з білоруським народом рушили до посольства

Київ • УНН

 • 12650 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Учасники маршу солідарності з білоруським народом, що відбувається сьогодні у Києві, рушили до посольства Республіки Беларусь, повідомляє УНН.

На Михайлівській площі відбулося віче солідарності з білоруським народом, після чого активісти сформували колону і рушили на вулицю Михайла Коцюбинського, до Посольства Білорусі в Україні.

Учасники акції вигукують гасла: ”Свободу політв'язням!”, ”Віримо, Можемо. Переможемо!”, ”Живе Білорусь!”.

Також у Києві відбувається автопробіг на підтримку акцій протесту у сусідній державі. Більше десятка авто, прикрашені біло-червоними національними кольорами Білорусі, їдуть центральною частиною міста

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту проти офіційних результатів виборів.

В Києві люди вже неодноразово виходили до посольства сусідньої країни аби висловити солідарність з мітингувальниками.

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