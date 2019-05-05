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Учасники “Безмертного полку” у Португалії напали на українців

Учасники “Безмертного полку” у Португалії напали на українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Учасники “Безмертного полку” у Лісабоні напали на українців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Спілки українців Португалії Павло Садоха, передає УНН.

Він повідомив, що не зважаючи на зусилля українців “цього року, російське посольство, комуністична партія Португалії і супутні організації лівого спрямування знову провели пропагандистську акцію “Безсмертний полк” у Лісабоні.

Садоха, повідомив, що представники української громади в Португалії дізнавшись із соціальних мереж про заплановану акцію, також взяли участь у ній, “але з плакатами та гаслами, які показують справжню роль Сталіна у розв’язуванні Другої Світової війни і численних жертв сталінського терору та, що стосується теперішньої московсько-української війни”.

“Отож, з боку організаторів відбулася агресія проти українців. Були вирвані плакати, вирваний та розбитий телефон однієї українки та після акції був вчинений напад на автомобіль одного активіста української громади, якому на очах його однорічного внука розбили фару в автомобілі і він отримав декілька ударів бейсбольною бітою по тілу”, — написав Садоха.

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