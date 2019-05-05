Участники "Бессмертный полк" в Португалии напали на украинцев

Он сообщил, что, несмотря на усилия украинцев "в этом году, российское посольство, Коммунистическая партия Португалии и сопутствующие организации левого толка вновь провели пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" в Лиссабоне.

Садоха, сообщил, что представители украинской общины в Португалии узнав из социальных сетей о запланированной акции, также приняли участие в ней, "но с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй Мировой войны и многочисленных жертв сталинского террора и, что касается нынешней московско-украинской войны".

"Итак, со стороны организаторов состоялась агрессия против украинского народа. Были вырваны плакаты, вырван и разбит телефон одной украинки и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу", - написал Садоха.