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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102706 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105529 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107010 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131659 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113426 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138999 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144819 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130242 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130306 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участники "Бессмертный полк" в Португалии напали на украинцев

Участники "Бессмертный полк" в Португалии напали на украинцев

Киев  •  УНН

 • 15479 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Участники "Бессмертный полк" в Лиссабоне напали на украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Союза Украинцев Португалии Павел Садоха, передает УНН.

Он сообщил, что, несмотря на усилия украинцев "в этом году, российское посольство, Коммунистическая партия Португалии и сопутствующие организации левого толка вновь провели пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" в Лиссабоне.

Садоха, сообщил, что представители украинской общины в Португалии узнав из социальных сетей о запланированной акции, также приняли участие в ней, "но с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй Мировой войны и многочисленных жертв сталинского террора и, что касается нынешней московско-украинской войны".

"Итак, со стороны организаторов состоялась агрессия против украинского народа. Были вырваны плакаты, вырван и разбит телефон одной украинки и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу", - написал Садоха.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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