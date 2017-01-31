Учасники АТО заблокували рух на дорозі "Сміла-Кам'янка", що на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні учасники АТО у рамках акції протесту перекрили рух дорогою державного значення Сміла-Кам’янка, інформує УНН-Центр.
Серед вимог активістів було забезпечення відкритості інформації Держгеокадастру Черкаській області щодо отримання земельних ділянок учасникам АТО та членам їх родин, нарахування пільг на електроенергію та забезпечення ліками за пільговими рецептами.
Крім того, головною вимогою протестувальників було створення Смілянського госпітального округу.