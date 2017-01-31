Участники АТО заблокировали движение на дороге "Смела-Каменка" в Черкасской области
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 31 января. УНН. 30 января участники АТО в рамках акции протеста перекрыли движение по государственного значения Смела-Каменка, информирует УНН-Центр.
Среди требований активистов было обеспечение открытости информации Госгеокадастра в Черкасской области на получение земельных участков участникам АТО и членам их семей, начисление льгот на электроэнергию и обеспечение лекарствами по льготным рецептам.
Кроме того, главным требованием протестующих было создание Смелянского госпитального округа.