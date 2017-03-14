Учасники АТО отримали подяки та відзнаки у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, у Кропивницькому, учасників АТО нагородили Подяками Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та відзнакою Кіровоградської обласної ради “За мужність і відвагу”. Нагородження приурочине до Дня українського добровольця, передає кореспондент УНН.
"Ця відзнака дуже важлива в моєму житті, я, як то кажуть, зумів себе зібрати в кулак і піти відстоювати нашу державу. Я зробив свій вибір — пішов на передову, воював не гірше від усіх, вважаю. Зараз трохи захворів, лікують. Думаю, якщо і далі все, боронь Боже, буде так продовжуватись, я знову повернусь на фронт", - сказав старший солдат Юрій Давиденко.
Також голова Кіровоградської ОДА зазначив, що за три роки близько 10 тис. жителів Кіровоградщини стали учасниками АТО, сотні з них стали добровольцями.
Нагадаємо, 14 березня флешмоб до дня добровольця влаштували військові музиканти на Хмельниччині.