Учасника батальйону НЗФ затримали у КПВВ “Новотроїцьке”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” прикордонники Донецького загону затримали громадянина України, який перебував у складі незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, прикордонники заздалегідь отримали оперативну інформацію щодо вказаного громадянина. Вже під час проведення фільтраційних заходів правоохоронці встановили, що даний громадянин є учасником НЗФ та у період з 2014 року до січня 2015 року перебував у складі одного з батальйонів російських найманців. Також 32-річний українець розповів, що під час масових заворушень у 2014 році він брав участь у захопленні будівлі СБУ в м. Донецьк та ніс службу на блок-постах.
Наразі громадянина України передано співробітникам Нацполіції для з’ясування всіх обставин.