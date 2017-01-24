Учасника батальйону НЗФ затримали у КПВВ “Новотроїцьке”

Так, прикордонники заздалегідь отримали оперативну інформацію щодо вказаного громадянина. Вже під час проведення фільтраційних заходів правоохоронці встановили, що даний громадянин є учасником НЗФ та у період з 2014 року до січня 2015 року перебував у складі одного з батальйонів російських найманців. Також 32-річний українець розповів, що під час масових заворушень у 2014 році він брав участь у захопленні будівлі СБУ в м. Донецьк та ніс службу на блок-постах.

Наразі громадянина України передано співробітникам Нацполіції для з’ясування всіх обставин.