Участника батальона НВФ задержали в КПВВ "Новотроицкое"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины, который находился в составе незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, пограничники заранее получили оперативную информацию об указанном гражданине. Уже во время проведения фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что данный гражданин является участником НВФ и в период с 2014 года до января 2015 находился в составе одного из батальонов российских наемников. Также 32-летний украинец рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году он участвовал в захвате здания СБУ в Донецке и нес службу на блок-постах.
Гражданина Украины передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.