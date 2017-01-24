Участника батальона НВФ задержали в КПВВ "Новотроицкое"

Так, пограничники заранее получили оперативную информацию об указанном гражданине. Уже во время проведения фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что данный гражданин является участником НВФ и в период с 2014 года до января 2015 находился в составе одного из батальонов российских наемников. Также 32-летний украинец рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году он участвовал в захвате здания СБУ в Донецке и нес службу на блок-постах.

Гражданина Украины передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.