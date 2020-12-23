Учасник плей-офф Ліги Європи став першим суперником “Шахтаря” на міжнародних зборах

Гірники в Анталії проведуть товариський матч з “Црвеною Зіркою”. Дата і час поєдинку поки не повідомляються, проте відомо, що для сербів цей матч буде останнім перед поновленням офіційної частини сезону, яка у них намічена на 6 лютого.

Примітно, що опонент донеччан — лідер чемпіонату Сербії після першого кола. Команда вийшла в плей-офф ЛЄ, граючи в групі з “Хоффенхаймом”, “Словананом” і “Гентом”.

Також додамо, перший тренувальний зимовий збір у команди Каштру пройде з 17 по 26 січня, а другий — з 29 січня по 5 лютого.