Убивцю матері двох дітей з Рівного засудили до довічного ув’язнення

Резонансне вбивство трапилося у січні 2016 року. Мертву жінку знайшли на вулиці Макарова поблизу торгово-розважального центру. Слідство встановили, що з жертвою вбивця познайомився в одному із розважальних закладів обласного центру. Під час конфлікту, який виник між ними, зловмисник відвів жінку в поле та задушив.

Оскільки чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, суд повністю підтримав позицію прокуратури та ухвалив обвинувальний вирок — довічне позбавлення волі, додає прес-служба відомства.

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