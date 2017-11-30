Убивцю матері двох дітей з Рівного засудили до довічного ув’язнення
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Працівники прокуратури Рівненської області довели у суді вину 30-річного жителя м.Рівне у скоєнні умисного вбивства 28-річної жінки, матері двох малолітніх дітей. Міський суд Рівного засудив підозрюваного до довічного позбавлення волі, повідомляє прокуратура Рівненської області, передає УНН.
Резонансне вбивство трапилося у січні 2016 року. Мертву жінку знайшли на вулиці Макарова поблизу торгово-розважального центру. Слідство встановили, що з жертвою вбивця познайомився в одному із розважальних закладів обласного центру. Під час конфлікту, який виник між ними, зловмисник відвів жінку в поле та задушив.
Оскільки чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, суд повністю підтримав позицію прокуратури та ухвалив обвинувальний вирок — довічне позбавлення волі, додає прес-служба відомства.
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