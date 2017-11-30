Убийцу матери двоих детей из Ровно приговорили к пожизненному заключению

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5349 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6441 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84417 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76925 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90086 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120696 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115765 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146064 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107434 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Убийцу матери двоих детей из Ровно приговорили к пожизненному заключению

Убийцу матери двоих детей из Ровно приговорили к пожизненному заключению

Киев  •  УНН

 • 10392 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Работники прокуратуры Ровенской области доказали в суде вину 30-летнего жителя Ровно в совершении умышленного убийства 28-летней женщины, матери двух малолетних детей. Городской суд Ровно приговорил подозреваемого к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура Ровенской области, передает УНН.

Резонансное убийство произошло в январе 2016 года. Мертвую женщину нашли на улице Макарова вблизи торгово-развлекательного центра. Следствие установили, что жертвой убийца познакомился в одном из развлекательных заведений областного центра. Во время конфликта, возникшего между ними, злоумышленник отвел женщину в поле и задушил.

Поскольку мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство, суд полностью поддержал позицию прокуратуры и принял обвинительный приговор - пожизненное лишение свободы, добавляет пресс-служба ведомства.

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