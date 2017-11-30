Убийцу матери двоих детей из Ровно приговорили к пожизненному заключению
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Работники прокуратуры Ровенской области доказали в суде вину 30-летнего жителя Ровно в совершении умышленного убийства 28-летней женщины, матери двух малолетних детей. Городской суд Ровно приговорил подозреваемого к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура Ровенской области, передает УНН.
Резонансное убийство произошло в январе 2016 года. Мертвую женщину нашли на улице Макарова вблизи торгово-развлекательного центра. Следствие установили, что жертвой убийца познакомился в одном из развлекательных заведений областного центра. Во время конфликта, возникшего между ними, злоумышленник отвел женщину в поле и задушил.
Поскольку мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство, суд полностью поддержал позицию прокуратуры и принял обвинительный приговор - пожизненное лишение свободы, добавляет пресс-служба ведомства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина в Одесской сунула новорожденного ребенка в холодильник