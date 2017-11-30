Убийцу матери двоих детей из Ровно приговорили к пожизненному заключению

Резонансное убийство произошло в январе 2016 года. Мертвую женщину нашли на улице Макарова вблизи торгово-развлекательного центра. Следствие установили, что жертвой убийца познакомился в одном из развлекательных заведений областного центра. Во время конфликта, возникшего между ними, злоумышленник отвел женщину в поле и задушил.

Поскольку мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство, суд полностью поддержал позицию прокуратуры и принял обвинительный приговор - пожизненное лишение свободы, добавляет пресс-служба ведомства.

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