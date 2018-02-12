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Убивство у Кіровоградській області: жінка попросила знайомих "провчити" чоловіка

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. На Кіровоградщині поліцейські затримали осіб, які побили до смерті чоловіка та незаконно заволоділи його автомобілем. Серед підозрюваних — дружина потерпілого. За попередніми даними, вона попросила знайомих “провчити” свого чоловіка за постійні образи. У результаті від отриманих травм 44-річний громадянин помер. Про це повідомила прес-служба ГУ НП в області, передає УНН.

“До відділу поліції надійшло повідомлення від жителя одного з сіл Маловисківського району про те, що він виявив тіло свого родича в його домоволодінні. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо поліцейські встановили, що трагедія сталася через те, що 29-річна дружина потерпілого вирішила „відплатити“ йому за образи. Разом із трьома знайомими вона приїхала до чоловіка. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, жінка та один із її „друзів“ почали бити господаря, у тому числі використовуючи в якості підручного засобу стілець”, — повідомили в поліції.

Також в прес-службі додали, що, в цей самий час двоє інших зловмисників за транспортний засіб, на якому приїхали, зачепили автомобіль потерпілого і відтягли його на околицю населеного пункту. Після скоєного компанія вирушила далі вживати алкогольні напої.

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Нині зловмисникам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Стосовно осіб обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває. Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 та 12 років відповідно.

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