Убивство у Кіровоградській області: жінка попросила знайомих "провчити" чоловіка

“До відділу поліції надійшло повідомлення від жителя одного з сіл Маловисківського району про те, що він виявив тіло свого родича в його домоволодінні. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо поліцейські встановили, що трагедія сталася через те, що 29-річна дружина потерпілого вирішила „відплатити“ йому за образи. Разом із трьома знайомими вона приїхала до чоловіка. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, жінка та один із її „друзів“ почали бити господаря, у тому числі використовуючи в якості підручного засобу стілець”, — повідомили в поліції.

Також в прес-службі додали, що, в цей самий час двоє інших зловмисників за транспортний засіб, на якому приїхали, зачепили автомобіль потерпілого і відтягли його на околицю населеного пункту. Після скоєного компанія вирушила далі вживати алкогольні напої.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого року на Закарпатті понад 94% убивств було скоєно на побутовому ґрунті

Нині зловмисникам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Стосовно осіб обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває. Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 та 12 років відповідно.