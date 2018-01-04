Убивство Ноздровської: тіло жінки відправили на додаткову експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Тіло вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської відправили на додаткову експертизу. Про це УНН повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.
"Так, тіло відправлено на повторну експертизу. Це за вимогою родичів загиблої, а також через те, що у слідства є ще кілька питань. Коли будуть готові результати важко сказати, бо експертиза комплексна, для її проведення потрібен час", - повідомив Жукович.
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Нагадаємо, сьогодні правоохоронці планували провести спільну нараду щодо стану розслідування вбивства адвоката Ірини Ноздровської.