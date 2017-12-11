Убивство на Донеччині допомогла розкрити передсмертна записка співучасника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Убивство на Донеччині допомогла розкрити передсмертна записка одного із співучасників злочину, який не витримав докорів сумління та покінчив життя самогубством. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
Так, Краматорською місцевою прокуратурою погоджено та скеровано до суду обвинувальний акт за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України щодо двох приятелів, які разом із третім співучасником забили до смерті свого товариша.
Ця подія сталася 9 жовтня поточного року. Троє чоловіків під час вживання спиртних напоїв посварились з четвертим та почали бити його руками і ногами, а коли потерпілий впав на підлогу, продовжили його лупцювати, а один із "друзів" навіть стрибав по тулубу та шиї жертви, додали у прокуратурі.
Від поєднаної травми голови, шиї і грудної клітини, переломів кісток черепа і ребер 34-річний чоловік помер на місці, а зловмисники з метою приховання злочину закопали труп вбитого на подвір’ї.
Про місцезнаходження трупу і прізвища учасників рокового застілля правоохоронці дізнались із передсмертної записки одного із подільників - 26-річного чоловіка, який не витримав докорів сумління та покінчив життя самогубством.
Наразі досудове розслідування завершено. Двом обвинувачуваним загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, кількість навмисних вбивств зменшилася за дев’ять місяців на 20%.