Убийство в Донецкой области помогла раскрыть предсмертная записка соучастника

Краматорской местной прокуратурой согласовано и направлено в суд обвинительный акт по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины относительно двух приятелей, которые вместе с третьим соучастником забили до смерти своего товарища.

Это событие произошла 9 октября текущего года. Трое мужчин во время употребления спиртных напитков поссорились с четвертым и начали бить его руками и ногами, а когда потерпевший упал на пол, продолжили его избивать, а один из "друзей" даже прыгал по туловищу и шее жертвы, добавили в прокуратуре.

От сочетанной травмы головы, шеи и грудной клетки, переломов костей черепа и ребер 34-летний мужчина скончался на месте, а злоумышленники с целью сокрытия преступления закопали труп убитого во дворе.

О местонахождении трупа и фамилии участников рокового застолья правоохранители узнали из предсмертной записки одного из подельников - 26-летнего мужчину, который не выдержал угрызений совести и покончил жизнь самоубийством.

Сейчас досудебное расследование завершено. Двум обвиняемым грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, количество умышленных убийств уменьшилось за девять месяцев на 20%.