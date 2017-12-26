Убивство матроса на Одещині: справу передали до суду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у вбивстві з необережності матроса ВМС на Одещині. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
"У вересні 2017 року після одержання та дослідження результатів судової експертизи правоохоронці повідомили про підозру громадянину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України. Вказаний громадянин підозрюється у вбивстві матроса з необережності, що сталося с.Єгорівка у серпні поточного року", - йдеться у повідомленні.
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На теперішній час за клопотанням прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.
Нагадаємо, матроса ВМС ЗСУ знайшли мертвим у с.Єгорівка Одеської області 11 серпня 2017 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві колишнього співробітника органів МВС.
Як повідомляв УНН, 30 вересня підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ВМС взяли під варту.