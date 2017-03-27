Uber призупиняє випробування безпілотних авто після аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Компанія Uber забирає з доріг свої безпілотні автомобілі після аварії, що сталася у штаті Аризона, передає УНН з посиланням на ВВС.
Спершу компанія відкликала свої безпілотники з доріг Аризони, а потім і інших двох штатів, де вони використовуються — Пенсильванії та Каліфорнії.
Внаслідок інциденту машина перевернулася на бік. У цій аварії ніхто не постраждав. Але в Uber заявили, що їхня машина — Volvo SUV на момент аварії перебувала у режимі самостійного керування.
Речниця поліції міста Темпе повідомляє, що аварія сталася, коли інша машина виконувала поворот наліво і не пропустила авто Uber.
“За кермом була людина. Наразі неясно, чи контролювала вона авто у момент зіткнення”, — сказала Джозі Монтенегро.
Варто зазначити, що самокеровані авто Uber завжди мають людину-водія, який може в будь-який момент перейняти управління.