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Uber призупиняє випробування безпілотних авто після аварії

Uber призупиняє випробування безпілотних авто після аварії

Київ • УНН

 • 7924 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Компанія Uber забирає з доріг свої безпілотні автомобілі після аварії, що сталася у штаті Аризона, передає УНН з посиланням на ВВС.

Спершу компанія відкликала свої безпілотники з доріг Аризони, а потім і інших двох штатів, де вони використовуються — Пенсильванії та Каліфорнії.

Внаслідок інциденту машина перевернулася на бік. У цій аварії ніхто не постраждав. Але в Uber заявили, що їхня машина — Volvo SUV на момент аварії перебувала у режимі самостійного керування.

Речниця поліції міста Темпе повідомляє, що аварія сталася, коли інша машина виконувала поворот наліво і не пропустила авто Uber.

“За кермом була людина. Наразі неясно, чи контролювала вона авто у момент зіткнення”, — сказала Джозі Монтенегро.

Варто зазначити, що самокеровані авто Uber завжди мають людину-водія, який може в будь-який момент перейняти управління.

 

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