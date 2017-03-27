Uber приостанавливает испытания беспилотных авто после аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Компания Uber забирает с дорог свои беспилотные автомобили после аварии, произошедшей в штате Аризона, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Сначала компания отозвала свои беспилотники с дорог Аризоны, а затем и других двух штатов, где они используются - Пенсильвании и Калифорнии.
В результате инцидента машина перевернулась на бок. В этой аварии никто не пострадал. Но в Uber заявили, что их машина - Volvo SUV на момент аварии находилась в режиме самостоятельного управления.
Пресс-секретарь полиции города Темпе сообщает, что авария произошла, когда другая машина выполняла поворот налево и не пропустила авто Uber.
"За рулем был человек", - сказала Джози Монтенегро.
Стоит отметить, что самоуправляемые авто Uber всегда имеют человека-водителя, который может в любой момент перенять управления.