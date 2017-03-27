Uber приостанавливает испытания беспилотных авто после аварии

Сначала компания отозвала свои беспилотники с дорог Аризоны, а затем и других двух штатов, где они используются - Пенсильвании и Калифорнии.

В результате инцидента машина перевернулась на бок. В этой аварии никто не пострадал. Но в Uber заявили, что их машина - Volvo SUV на момент аварии находилась в режиме самостоятельного управления.

Пресс-секретарь полиции города Темпе сообщает, что авария произошла, когда другая машина выполняла поворот налево и не пропустила авто Uber.

"За рулем был человек", - сказала Джози Монтенегро.

Стоит отметить, что самоуправляемые авто Uber всегда имеют человека-водителя, который может в любой момент перенять управления.