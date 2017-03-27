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Uber приостанавливает испытания беспилотных авто после аварии

Uber приостанавливает испытания беспилотных авто после аварии

Киев • УНН

 • 7924 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Компания Uber забирает с дорог свои беспилотные автомобили после аварии, произошедшей в штате Аризона, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Сначала компания отозвала свои беспилотники с дорог Аризоны, а затем и других двух штатов, где они используются - Пенсильвании и Калифорнии.

В результате инцидента машина перевернулась на бок. В этой аварии никто не пострадал. Но в Uber заявили, что их машина - Volvo SUV на момент аварии находилась в режиме самостоятельного управления.

Пресс-секретарь полиции города Темпе сообщает, что авария произошла, когда другая машина выполняла поворот налево и не пропустила авто Uber.

"За рулем был человек", - сказала Джози Монтенегро.

Стоит отметить, что самоуправляемые авто Uber всегда имеют человека-водителя, который может в любой момент перенять управления.

 

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