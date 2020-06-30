УАФ назвала час початку фінального матчу Кубка України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Українська Асоціація футболу оголосила час і місце проведення фінального матчу Кубка України нинішнього сезону, в якому зіграють "Динамо" і "Ворскла", передає УНН з посиланням на Facebook організації.
Так, поєдинок відбудеться в Харкові 8 липня на стадіоні ОСК "Металіст".
Час початку зустрічі - 21.30.
Уточнюється, матч буде проходити при порожніх трибунах з дотриманням відповідних рекомендацій і протоколу.
Також вказується, що пряма трансляція матчу відбудеться в ефірі телеканалів "UA: Перший" та "Футбол 1".
Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського з УАФ зараз тривають переговори щодо відродження футбольного клубу "Кривбас".