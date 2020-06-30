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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 54716 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 76072 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122394 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124440 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103021 просмотра

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УАФ назвала время начала финального матча Кубка Украины

УАФ назвала время начала финального матча Кубка Украины

Киев  •  УНН

 • 12493 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинская Ассоциация футбола объявила время и место проведения финального матча Кубка Украины нынешнего сезона, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла", передаёт УНН со ссылкой на Facebook организации.

Так, поединок состоится в Харькове 8 июля на стадионе ОСК “Металлист”.

Время начала встречи — 21.30.

Уточняется, матч будет проходить при пустых трибунах с соблюдением соответствующих рекомендаций и протокола.

Также указывается, что прямая трансляция матча состоится в эфире телеканалов “UA:Перший” и “Футбол 1”.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского с УАФ сейчас продолжаются переговоры касательно возрождения футбольного клуба “Кривбасс”.

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