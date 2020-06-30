УАФ назвала время начала финального матча Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинская Ассоциация футбола объявила время и место проведения финального матча Кубка Украины нынешнего сезона, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла", передаёт УНН со ссылкой на Facebook организации.
Так, поединок состоится в Харькове 8 июля на стадионе ОСК “Металлист”.
Время начала встречи — 21.30.
Уточняется, матч будет проходить при пустых трибунах с соблюдением соответствующих рекомендаций и протокола.
Также указывается, что прямая трансляция матча состоится в эфире телеканалов “UA:Перший” и “Футбол 1”.
Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского с УАФ сейчас продолжаются переговоры касательно возрождения футбольного клуба “Кривбасс”.