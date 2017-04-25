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У зв’язку з декомунізацією було перейменовано 19 залізничних станцій

У зв’язку з декомунізацією було перейменовано 19 залізничних станцій

Київ • УНН

 • 16504 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. На сьогодні з 35 залізничних станцій, які було заплановано перейменувати у зв‘язку з декомунізацією, змінили 19 назв. Найближчим часом буде перейменовано ще три залізничних об’єкти. Про це УНН повідомили у відповіді на інформаційний запит у Міністерстві інфраструктури України.

“У зв’язку з прийняттям Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” з урахуванням постанов Верховної ради України “Про перейменування окремих населених пунктів” ПАТ “Укрзалізниця” переглянуло назви об’єктів залізничної інфраструктури та запланувало перейменувати 35 залізничних об’єктів (станції, роздільні та зупинні пункти),” — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що з огляду на необхідність приведення найменування залізничних станцій у відповідність із вимогами вищевказаного Закону України, а також до Закону України “про географічні назви”, Міністерство інфраструктури України та ПАТ “Укрзалізниця” розпочали роботу з перейменування.

“На сьогодні з 35 залізничних об’єктів, які заплановано перейменувати, протягом 2016 року погоджено та перейменовано 7, а саме: Артемівськ І на Бахмут І, Артемівськ ІІ на Бахмут, Кузнецовськ на Вараш, Жовтнева на Бойківська, Піонерська на Ворскла, Харків-Червонозаводський на Харків-Вантажний, Соовнаркомівська на Люботин-Західний”, — наголосили у повідомленні.

Також зазначається, що з початку 2017 року перейменовано 12 залізничних об’єктів, назви яких уже погоджено, а саме: Кіровоград на Кропивницький, Цюрупинськ на Олешки, Красноармійськ на Покровськ, Красний Лиман на Лиман, Щорс на Сновськ, Баглій на Запоріжжя-Кам’янське, Брагинівка на Петропавлівка, Железнякове на Ерастівка, Єлізарове на Рясна, Дніпродзержинськ на Кам’янське, Дніпродзержинськ-Лівобережний на Кам’янське-Лівобережне, Дніпродзержинськ-Пасажирський на Кам’янське-Пасажирське.

“Також найближчим часом буде перейменовано ще 3 залізничні об’єкти: Піонерськ на Калатор, Київ-Жовтневий на Грушки, Київ-Московський на Київ-Деміївський,” — додали у Мінінфраструктури.

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