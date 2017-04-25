В связи с декоммунизацией был переименован 19 железнодорожных станций

"В связи с принятием Закона Украины" Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики "с учетом постановления Верховной Рады Украины" О переименовании отдельных населенных пунктов "ПАО" Укрзализныця "пересмотрело названия о объектов железнодорожной инфраструктуры и запланировало переименовать 35 железнодорожных объектов (станции, раздельные и остановочные пункты) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом необходимости приведения наименования железнодорожных станций в соответствие с требованиями вышеуказанного Закона Украины, а также в Закон Украины "о географических названиях", Министерство инфраструктуры Украины и ПАО "Укрзализныця" начали работу по переименованию.

"На сегодняшний день из 35 железнодорожных объектов, которые планируется переименовать, в течение 2016 согласовано и переименован 7, а именно: Артемовск И в Бахмут И, Артемовск ИИ на Бахмут, Кузнецовск на Вараш, Октябрьская на Бойкивска, Пионерская на Ворскла, Харьков- Червонозаводский на Харьков-Грузовой, Соовнаркомивська на Люботин-Западный ", - отметили в сообщении.

Также отмечается, что с начала 2017 переименован 12 железнодорожных объектов, названия которых уже согласовано, а именно: Кировоград на Кропивницкий, Цюрупинск на Алешки, Красноармейск на Покровск, Красный Лиман на Лиман, Щорс на Сновск, Баглий на Запорожье-Кам " янские, Брагиновка на Петропавловка, Железнякова на Ерастивка, Елизарово на Обильная, Днепродзержинск на Каменское, Днепродзержинск-Левобережный на Каменское-Левобережное, Днепродзержинск-Пассажирский на Каменское-Пассажирское.

"Также в ближайшее время будет переименован еще 3 железнодорожные объекты: пионерские на Калатор, Киев-Октябрьский на Груши, Киев-Московский на Киев-Демеевский", - добавили в Мининфраструктуры.