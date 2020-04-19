У ЗСУ зросла кількість хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. За минулу добу у Збройних силах України зареєстрували 3 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу, загальна кількість хворих на COVID-19 складає 32 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає УНН.
"На 07:00 19 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 32 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки", - повідомили у командуванні.
Зазначається, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляція, перебуває 300 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 46 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворі перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ м. Вінниця – 1 військовослужбовець, Чернівецький госпіталь – 1 військовослужбовець, цивільна лікарня у Львівський області – службовець ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні командування.
Як повідомлялося в УНН, цього тижня у ЗСУ зареєстрували другу смерть від коронавірусної хвороби.