У ЗСУ зафіксували 6 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у лавах Збройних сил України, з них у лікарнях перебуває четверо. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил Збройних Сил України.
“На 07:00 25 квітня в Збройних Силах України обліковано 37 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 328 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби — 33 особи.
“За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додають у ЗСУ.
Так, чотири хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону м.Вінниця — 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь — 2 військовослужбовці, Надвірнянська центральна лікарня — 1 працівник ЗС України), 2 військовослужбовці лікується вдома під наглядом медичної служби (Львівська область — 1 та Івано—Франківська область — 1).
Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів військовослужбовців задовільний, працівник ЗС України знаходиться у стані середньої важкості. Усі хворі отримують необхідне лікування.
Додамо, в Україні зафіксовано 8 125 випадків COVID-19, з них — 201 летальний.