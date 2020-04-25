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В ВСУ зафиксировали 6 новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ зафиксировали 6 новых случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11577 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 в рядах Вооруженных сил Украины, из них в больницах находится четверо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

“На 7:00 25 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 37 больных острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) — 328 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 33 человека.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — добавляют в ВСУ.

Так, четыре больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона Винница — 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь — 2 военнослужащих, Надвирнянская центральная больница — 1 работник ВС Украины), 2 военнослужащих лечится дома под наблюдением медицинской службы (Львовская область — 1 и Ивано-Франковская область — 1).

Отмечается, что состояние здоровья пациентов военнослужащих удовлетворительное, работник ВС Украины находится в состоянии средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение.

Добавим, в Украине зафиксировано 8 125 случаев COVID-19, из них — 201 летальный.

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