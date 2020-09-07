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У ЗСУ за добу зареєстрували 3 нових випадки COVID-19

Київ • УНН

 • 11639 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. За минулу добу у лавах Збройних сил України зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, загалом хворіють 638 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію командування Медичних сил ЗСУ.

У ЗСУ за добу зареєстрували 3 нових випадки COVID-19

"Станом на 10:00 7 вересня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 638 осіб. Всього за час пандемії одужало – 1306 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 654 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 58 осіб. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 2 особи, а на лікуванні вдома - 1 військовослужбовець. Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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