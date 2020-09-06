У ЗСУ за добу зареєстровано 37 нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 06 вересня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 638 осіб. Всього за час пандемії одужало – 1303 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 662 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 16 осіб. За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 6 осіб, а на лікуванні вдома - 31 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.