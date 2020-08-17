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У ЗСУ за добу зареєстровано 3 нових випадки COVID-19

У ЗСУ за добу зареєстровано 3 нових випадки COVID-19

Київ • УНН

 • 13830 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у лавах Збройних сил України. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію командування медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 17 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 427 осіб. Всього за час пандемії одужало – 772 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 737 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 125 осіб. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 3 особи (Львівська область – 2 військовослужбовці та Житомирська – 1 військовослужбовець).

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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