У ЗСУ за добу зареєстровано 3 нових випадки COVID-19

"Станом на 10:00 17 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 427 осіб. Всього за час пандемії одужало – 772 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 737 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 125 осіб. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 3 особи (Львівська область – 2 військовослужбовці та Житомирська – 1 військовослужбовець).

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.