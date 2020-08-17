В ВСУ за сутки зарегистрировано 3 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию командования медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 17 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 427 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 772 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 737 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 125 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 3 человека (Львовская область - 2 военнослужащих и Житомирская - 1 военнослужащий).
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.